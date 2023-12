POL-PDLU: Brand

Heßheim (ots) - Am 01.12.2023, im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 18:15 Uhr, verschafften sich bisher unbekannte Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Schubertstraße in Heßheim. Um in das Gebäude zu gelangen, hebelten die Täter eine Terrassentür auf. Entwendet wurde hauptsächlich Schmuck in noch unbekanntem Wert. Leider muss mit Beginn der "dunklen Jahreszeit" auch dieses Jahr mit vermehrten Einbrüchen ...

