POL-PDLU: Speyer - Versuchter Einbruch in Wohnung

Speyer (ots)

In der Zeit vom 28.11.2023, 12:00 Uhr bis 30.11.2023, 08:50 Uhr versuchten unbekannte Täter sich Zugang zu einer Erdgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses in der Bernatzstraße zu verschaffen. Es wurde versucht ein doppelflügeliges Fenster mit einem unbekannten, kleinen Hebelwerkzeug zu öffnen. Aufgrund einer zusätzlich angebrachten Sicherung scheiterte der Versuch und die unbekannten Täter unterließen weitere Versuche. Am Fenster entstand ein Schaden von ca. 300 Euro.

Wer hat im genannten Zeitraum in der Bernatzstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

