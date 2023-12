Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfall mit verletzten Personen auf der B39

Speyer (ots)

Am 30.11.2023, kurz nach 14 Uhr ereignete sich auf der B39, kurz vor der Abfahrt Speyer-Zentrum ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und zwei verletzten Personen. Eine 75-jährige Frau fuhr mit ihrem PKW in Richtung Salierbrücke. Aus noch ungeklärten Gründen steuerte das Fahrzeug in Richtung des Gegenverkehrs und kollidiert mit der Seite eines entgegenkommenden Sattelzuges. Infolge der Kollision drehte sich der PKW um die eigene Achse und kam quer auf beiden Fahrstreifen zum Stehen. Durch umherfliegende Teile wurde der PKW einer 39-Jährigen, welcher sich hinter dem Sattelzug befand, getroffen und beschädigt. Die 75-jährige Unfallverursacherin und der 55-jährige Fahrer des Sattelzuges wurden bei dem Unfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Ersten Erkenntnissen klagte die 75-Jährige über Schwindel, Kopf- und Nackenschmerzen und der 55-Jährige über Schmerzen im Leistenbereich. Am PKW der Unfallverursacherin entstand ein Totalschaden, der Sattelzug war nicht mehr fahrbereit. Beide Fahrzeuge mussten mit entsprechendem Gerät abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt ca. 83000 Euro. Für die Dauer von ca. 3 Stunden musste die B39 zum Zwecke der Unfallaufnahme, Reinigung der Fahrbahn und Abtransport der nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge voll gesperrt werden. Die Unfallursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell