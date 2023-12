Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Wohnungseinbruch

Speyer (ots)

Im Zeitraum vom 28.11.2023, ca. 16 Uhr, bis 01.12.2023, ca. 15 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters in ein Wohnhaus in der Gabriel-Biel-Straße in Speyer ein. Schubladen und Schränke wurden durchwühlt und ein Schmuckstück entwendet. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf ca. 4000 Euro.

Wer im genannten Zeitraum an dieser Örtlichkeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat, möchte sich bitte mit der Polizei Speyer unter 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

