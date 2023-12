Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Witterungsbedingte Unfälle

Böhl-Iggelheim (ots)

Am gestrigen Abend kam es in der Speyerer Straße zu zwei witterungsbedingten Verkehrsunfällen mit Blechschäden. Gegen 18:30 Uhr brach das Heck eines 24-jährigen Fahrzeugführers aus, sodass der PKW mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammenstieß. Um 21:00 Uhr verlor ein 18-Jähriger die Kontrolle über sein Fahrzeug und stießt mit einem geparkten PKW zusammen. Bei beiden Unfällen war die Unfallursache nicht der Witterung angepasste Geschwindigkeit. Es entstand insgesamt Sachschaden von etwa 5.500 Euro, Verletzte gab es keine. Um sicher an das Ziel zu kommen, rät die Polizei bei winterglatter Fahrbahn: - Passen Sie Ihre Geschwindigkeit an die Straßenverhältnisse an. - Erhöhen Sie deutlich den Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug, um im Falle einer Gefahrenbremsung auf einer rutschigen Fahrbahn noch rechtzeitig zum Stehen zu kommen. - Achten Sie auf ausreichend Reifenprofil der Winterreifen.

