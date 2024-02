Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Burgwalde (ots)

Am Sonntag den 11. Februar 2024 kam es gegen 06:45 Uhr auf der Bundesautobahn 38 zu einem tragischen Verkehrsunfalll.

Ein 57jähriger deutscher Kraftfahrer befuhr mit seinem Pkw Daihatsu die Bundesautobahn 38 in Fahrtrichtung Göttingen. Zwischen den Autobahnanschlussstellen Arenshausen (Thüringen) und Friedland (Hessen) kommt er aus bisher ungeklärten Ursachen nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelleitplanke. In der weiteren Folge rutschte der Pkw Daihatsu unkontrolliert rechtsseitig über die Richtungsfahrbahn hinaus den angrenzenden Hügel hinauf. Fortfolgend überschlug sich der Pkw mehrfach, wobei der 57jährige Kraftfahrer aus seinem Pkw herausgeschleudert wurde und auf der Richtungsfahrbahn Leipzig zum liegen kam. Auf Grund der erlitten Verletzungen verstarb der 57jährige Kraftfahrer an seinen Verletzungen.

Zur Durchführung der Verkehrsunfallaufnahme und der notwendigen Bergungs- und Reinigungsarbeiten wurde die Bundesautobahn in Fahrtrichtung Göttingen gesperrt. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Heilbad Heiligenstadt abgeleitet. Die Sperrung besteht aktuell auch noch.

Die Richtungsfahrbahn Leipzig war für rund 40min gesperrt und ist aktuell wieder uneingeschränkt befahrbar.

