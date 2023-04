POL-KA: (KA) Karlsruhe - 28-Jähriger nach schwerem räuberischem Diebstahl in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots) - Über eine Terrassentür brachen bislang unbekannte Täter am Donnerstagsabend in eine Doppelhaushälfte in Palmbach ein. In der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 22:15 Uhr nutzten Einbrecher wohl die Abwesenheit der Bewohner und gelangten über eine aufgehebelte Terrassentür in das Innere einer Doppelhaushälfte in der Waldenserstraße. Dort durchwühlten sie mehrere Schränke und Kommoden. Ob die ...

