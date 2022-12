Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall zwischen PKW und Regionalbahn

Landau (ots)

Am 03.12.2022 gegen 21:15 Uhr befuhr ein 28-jähriger Herxheimer mit seinem Pkw die Schlossstraße in Landau in Fahrtrichtung Zweibrücker Straße. Nach ersten Ermittlungen missachtete der Fahrer die rotzeigende Lichtzeichenanlage und umfuhr die Schranke des dortigen Bahnübergangs. Beim Überqueren kam es zur Kollision mit der kreuzenden Regionalbahn. Hierbei entstand Sachschaden am Pkw, der Regionalbahn und durch umherfliegende Fahrzeugteile an einem weiteren Pkw. Verletzt wurde niemand. Da beim Fahrer des verursachenden Pkw Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde diesem eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Die Bahnstrecke war im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme für ca. 90 Minuten gesperrt.

