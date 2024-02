Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Bei der Tat gestört

Die Eingangstür eines Geschäftes im Ulmer Stadtteil Böfingen hatte ein Unbekannter am Sonntagfrüh bereits beschädigt.

Kurz nach 5.15 Uhr wurde ein Zeuge auf Geräusche in der Nachbarschaft aufmerksam. Vom Balkon aus konnte er in der Dunkelheit sehen, wie sich ein Einbrecher an der Eingangstür eines Geschäftes im Haslacher Weg zu schaffen machte. Der Unbekannte schlug mit einem Standfuß eines Sonnenschirms gegen die Tür. Der Zeuge schrie in Richtung des Einbrechers und verständigte die Polizei. Der Einbrecher ließ daraufhin von seinem weiteren Vorhaben ab und flüchtet zu Fuß in Richtung Einkaufszentrum. Die Polizei traf kurz darauf am Tatort ein und konnte in der Nähe eine verdächtige Person feststellen. Ob es sich dabei um den Täter handelte, muss durch die Polizei noch ermittelt werden. Denn die sicherte Spuren, die erste Hinweise auf den Einbrecher geben. Zurück blieb ein Schaden von rund 1.500 Euro.

