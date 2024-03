Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 29.03.2024

Diepholz (ots)

Diepholz - Verkehrsunfall, Pkw streift Hauswand

Am 28.03.24, gegen 17:03 Uhr, kam es im Stadtgebiet von Diepholz zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier Pkw. Ein 83-jähriger Diepholzer beabsichtigte mit seinem Pkw von einem Parkplatz auf die Bahnhofstraße einzufahren. Dabei übersah er einen 23-jährigen Wagenfelder, der mit seinem Pkw auf der Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof unterwegs war. Trotz eines Ausweichmanövers kam es zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Außerdem geriet der Pkw des 23-jährigen von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Hauswand. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro. Personen wurden allerdings nicht verletzt.

Bruchhausen-Vilsen - Verkehrsunfall unter Alkoholbeeinflussung

Am 28.03.2024, gegen 14.20 Uhr, befuhr eine 59-jährige aus Bruchhausen-Vilsen mit ihrem Pkw den Neuroder Weg in Richtung Ostlandstraße. Ein 54-jähriger aus Bruchhausen-Vilsen befuhr mit seinem E-Roller den Geh- und Radweg der Ostlandstraße entgegengesetzt der Fahrtrichtung und bog nach links in den Neuroder Weg ab. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Dabei wurde der E-Roller Fahrer leicht verletzt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest beim Fahrer des E-Rollers ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,68 Promille. Im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens wurde dem Unfallbeteiligten eine Blutprobe entnommen sowie die Weiterfahrt untersagt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 500,- Euro.

