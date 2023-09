Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Auseinandersetzung zwischen Fußballfans am Hauptbahnhof Mannheim

Mannheim (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen Fußballanhängern des Hamburger SV und Borussia Dortmund ist es am heutigen Samstag (16.09.2023) gegen 10:35 Uhr in der Unterführung im Hauptbahnhof Mannheim gekommen. Ersten Erkenntnissen zu Folge kam es zunächst zu verbalen Provokationen zwischen den etwa 200 Anhängern von Borussia Dortmund und 80 Anhängern des Hamburger SV, welche anschließend in körperlichen Auseinandersetzungen endeten. Durch den Schlagstock- und Pfeffersprayeinsatz von Kräften der Bundes- und Landespolizei wurde die Auseinandersetzung beendet. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es hierdurch zu keinen Verletzten. Die beiden Fangruppierungen setzten anschließend Ihre Reise in Richtung der jeweiligen Spielorte Freiburg bzw. Elversberg fort. Aufgrund des Tatverdachts des schweren Landfriedensbruchs und der Körperverletzung wurden Kräfte der Bundes- und Landespolizei um 12:19 Uhr am Bahnhof Herbolzheim (Landkreis Emmendingen) zusammengezogen, um die Identität der beteiligten Anhänger von Borussia Dortmund festzustellen. In Folge der Einsatzmaßnahmen setzte der Zug seine Fahrt ohne die Fußballfans gegen 13:00 Uhr fort. Die Auswertung der Videoaufnahmen im Hauptbahnhof Mannheim soll nun u.a. Aufschluss über den Tathergang sowie weitere beteiligte Anhänger beider Gruppierungen geben.

