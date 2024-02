Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Alkoholisiert gegen den Baum gefahren...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... ist am 18.02.2024 um 11:00 Uhr ein 45-Jähriger aus Neustadt/W. mit seinem Mountainbike in der Speyerdorfer Straße in 67433 Neustadt/W.. Die Beamten konnten nämlich im Rahmen der Unfallaufnahme starken Atemalkoholgeruch bei dem Radfahrer feststellen. Diesem wurde letztlich eine Blutprobe entnommen. Durch die Kollision zog sich dieser eine Schädel-Basis-Fraktur zu, weshalb er stationär im Krankenhaus aufgenommen wurde. An dem Fahrrad entstand kein Sachschaden. Dieses wurde an eine Angehörige übergeben. Da an der Unfallörtlichkeit keinerlei Unfallzeugen festgestellt werden konnten, bittet die Polizei Neustadt/W. Personen, welche sachdienliche Angaben machen können, sich bei dieser zu melden.

