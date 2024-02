Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PKW unter dem Einfluss von Betäubungsmittel geführt

Grünstadt (ots)

Am Samstag den 17.02.2024 kontrollierte eine Streife der Polizeiinspektion Grünstadt gegen 10:12 Uhr in Grünstadt einen 41-jährigen Mann aus Ebertsheim in seinem PKW. In der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf THC, dem Wirkstoff von Cannabis. Der Mann musste die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe auf die Dienststelle begleiten. Auf ihn kommt nun ein Ordnungswidrigkeits- sowie ein Strafverfahren zu. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Verstoß in Kenntnis gesetzt.

