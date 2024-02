Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Jugendliche beschädigen Fahrzeuge - Zeugenaufruf

Großkarlbach (ots)

Am 16.02.2024 gegen 22:41 Uhr kam es in der Kändelgasse in Großkarlbach zu einer Sachbeschädigung an zwei Fahrzeugen. Die Geschädigte konnte drei Jugendliche, im Alter zwischen 14-17 Jahre, dabei beobachten, wie diese ihren sowie den PKW ihres Mannes beschädigten. Die Geschädigte sprach die Jugendlichen an, woraufhin sich diese von der Örtlichkeit entfernten.

Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Falls Ihr Fahrzeug zum besagten Zeitpunkt ebenfalls beschädigt wurde oder Sie Hinweise zur Tat geben können, werden Sie gebeten sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell