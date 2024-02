Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Taschendiebstahl in der Fußgängerzone

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 17.02.2024 im Zeitraum zwischen 16:00 Uhr und 16:15 Uhr befand sich eine 85-jährige Neustadterin fußläufig in der Fußgängerzone in der Hauptstraße in 67433 Neustadt/W.. Hierbei trug sie ihren Rucksack eng am Körper. Als die Dame in einem Geschäft bezahlen wollte, bemerkte sie, dass durch unbekannte Täterschaft ihr Geldbeutel entwendet wurde. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von 250 Euro. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals ausdrücklich darauf hin, dass Rucksack bestmöglich geschlossen und eng am Körper zu tragen sind, damit Unbefugte keinen Zugriff auf solche erlangen können.

