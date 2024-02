POL-PDNW: Verkehrsunfall beim Abbiegen - Person verletzt

Grünstadt (ots) - Am Mittwoch, 14.02.2024 in der Zeit zwischen 09:30 Uhr und 11:10 Uhr wurde der Pkw der Marke BMW der Geschädigten, welcher auf einem Parkplatz in der Spitalstraße abgestellt war, beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter hat vermutlich mittels eines spitzen Gegenstandes mehrere Buchstaben in die Beifahrertür geritzt. Am Pkw der Geschädigten entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000EUR. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter der ...

