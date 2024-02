Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Berauscht am Steuer

Bad Dürkheim (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am frühen Samstag Morgen, 17.02.2024 gegen 02:20 Uhr, in der Kaiserslauterer Straße konnte bei einem 22-jährigen Fahrzeugführer aus Bad Dürkheim Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,18 Promille. Zusätzlich gab der 22-jährige an, dass er in den letzten 24 Stunden Marihuana konsumiert habe. Einen freiwilligen Drogenvortest verweigerte der Fahrzeugführer. Dem jungen Mann wurde im weiteren Verlauf eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Den jungen Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen einer "Trunkenheitsfahrt" gemäß §316 StGB. Die zuständige Führerscheinstelle wurde ebenfalls über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell