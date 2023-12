Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressebericht der Polizeiinspektion Neuwied für den Berichtszeitraum Freitag, 01.12.2023, 12:00 Uhr bis Sonntag, 03.12.2023, 09:00 Uhr

Neuwied (ots)

Im Berichtszeitraum ereigneten sich dreizehn Verkehrsunfälle mit reinen Sachschäden, wobei sich in vier Fällen die Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernten. Drei der Unfallflüchtigen konnte die Polizei bereits ermitteln und die notwendigen Strafverfahren gegen die verantwortlichen Fahrzeugführer einleiten.

Am Samstag, 02.12.2023, kam es zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr zu einer Beschädigung an einem PKW der Marke BMW, der in dem o.a. Zeitraum in der Tiefgarage der Einkaufsgalerie Neuwied geparkt abgestellt stand. Vermutlich beim Ein-/Ausparken fuhr der bislang unbekannte Verursacher gegen die Front des BMW und beschädigte dabei den Stoßfänger vorne links. Zeugen des Vorfalls, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Neuwied unter der Rufnummer 02631 8780 oder per email pineuwied@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Ebenfalls in der Tiefgarage der Einkaufsgalerie Neuwied ereignete sich am Samstag, 02.12.2023, 10:33 Uhr ein Streit zwischen einer 39jährigen Frau aus Andernach und einem lebensälteren Herrn aus dem Kreis Neuwied. Die Frau mußte kurz nach der Einfahrtsschranke ihren PKW kurz anhalten, was dem nachfolgenden Herrn wohl derart störte, dass es zu einer verbalen Auseinandersetzung kam, in deren Verlauf die Frau von dem Mann beleidigt wurde. Obendrein ging der Mann die Frau dann noch körperlich an, bevor er in die Tiefgarage fuhr und scheinbar unbeirrt ob des Vorfalls seinen Einkauf fortsetzte.

Zu dem öffentlichkeitswirksamen Einsätzen vom Samstag, 02.12.2023, im Rahmen der Feststellung eines türkischen Autokorsos in der Neuwieder Innenstadt und dem Brand eines Einfamilienhauses in Heimbach-Weis ergingen schon separate Pressemeldungen der Polizeiinspektion Neuwied.

