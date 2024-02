Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugensuche nach Einbrüchen in Wohnhäuser

Weisenheim am Berg (ots)

Am Abend des 17.02.2024, zwischen 20:00 Uhr und 23:00 Uhr, mussten zwei Wohnparteien der Ortschaft Weisenheim am Berg feststellen, dass bislang unbekannte Täter in ihre Wohnhäuser eingebrochen waren. Hierzu verschafften sich die bislang unbekannten Täter Zugang zu den Objekten, indem sie ein Fenster aufhebelten. Die Ermittlungen bezüglich der entwendeten Gegenstände bzw. der genauen Schadenshöhe dauern noch an. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell