Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Dundenheim - Zeugen nach mutmaßlicher Fahrerflucht gesucht

Dundenheim (ots)

Als der Besitzer eines in der Langemattstraße parkenden BMW am Samstag gegen 9 Uhr an sein Auto kam, erwartete ihn kein erfreulicher Anblick: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer soll mutmaßlich in den Morgenstunden zwischen 4 Uhr und 9 Uhr den abgestellten Wagen gerammt haben, sodass ein Schaden von schätzungsweise 20.000 Euro entstand. Karosserie und Stoßstangen wurden dabei deformiert und eingerissen. Vom möglichen Unfallverursacher fehlt derzeit jede Spur. Nun sind die Beamten des Polizeireviers Offenburg auf der Suche nach Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0781-21-2200 entgegen genommen.

/sa

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell