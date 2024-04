Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Sulingen - Gefährdung des Straßenverkehrs - Polizei sucht Zeugen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Sulingen

Diepholz (ots)

Sulingen - Gefährdung des Straßenverkehrs - Polizei sucht Zeugen

Am Dienstag, den 02.02.2024, zwischen 19:35 Uhr und 19:40 Uhr, befuhr eine bislang unbekannte Person mit einem Pkw die Bundesstraße 61 in Höhe der Ortschaft Scholen in Fahrtrichtung Sulingen. Die bislang unbekannte Person überholte an einer nicht vollständig einsehbaren Kurve und fuhr auf Grund dessen auf der Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Pkw musste eine Vollbremsung einleiten und in die Berme ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Durch die aufnehmenden Beamten wurde ein Strafverfahren auf Grund einer Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Die Polizei Sulingen sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen des Vorfalls und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 04271-949-0.

Sulingen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, gegen 20:50 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Mann mit seiner Sattelzugmaschine samt Auflieger die Bundesstraße 214, Groß Lessen, von Diepholz kommend in Fahrtrichtung Sulingen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrzeugführer mit seinem Gespann nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte im weiteren Verlauf mit einem Straßenbaum. Auf Grund des Zusammenstoßes wurde der 57-jährige Fahrzeugführer leicht verletzt. Zeitweise musste die Bundesstraße 214 für den Zeitraum der Bergung voll gesperrt werden. Auf Grund des Verkehrsunfalls ist ein Schaden im oberen fünfstelligen Bereich entstanden.

