Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall zwischen Pkw und Moped

L1112 Bad Blankenburg - Schwarzburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstag, den 26.08.2023 gegen 11:45 Uhr auf der Straße zwischen Bad Blankenburg und Schwarzburg. Ein 15-Jähriger fuhr mit seinem Moped in Richtung Schwarzburg. In einer Rechtskurve rutschte der Zweiradfahrer weg und kollidierte in der Folge mit einem im Gegenverkehr befindlichen Pkw. Dabei verletzte sich der 15-Jährige schwer und wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 27-jährige Fahrer des Pkw blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell