Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Schwarme - Brand eines Einfamilienhauses

Diepholz (ots)

Am Freitag, den 05.04.2024, um 06:35 Uhr, wurde über den Notruf der Polizei Oldenburg ein Brand eines Einfamilienhauses an der Beppener Straße in Schwarme gemeldet. Durch die sofort entsandten Einsatzkräfte der Polizei Syke sowie der freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Ortschaften konnte ein in Vollbrand stehendes Wohnhaus festgestellt werden. Auf Grund der Größe des Brandes wurde durch die Feuerwehr unter Anderem eine Drehleiter aus Verden angefordert. Bereits bei Ankunft der Rettungskräfte hatten sich zwei Bewohner des Wohnhauses selbstständig in Sicherheit bringen können, sodass es zu keinerlei Personenschäden gekommen ist. Zwecks Durchführung der Löscharbeiten wurden die Beppener Straße, der Beppener Kreisel sowie die Abzweige nach Neu Wulmstorf und nach Klein Schwarme voll gesperrt. Das Einfamilienhaus ist auf Grund des Vollbrandes nicht mehr bewohnbar. Zur genauen Brandursache kann zu diesem Zeitpunkt noch keine Angabe gemacht werden. Die Ermittlungen hierzu werden durch die PI Diepholz geführt. Die Löscharbeiten wurden um 11:00 Uhr beendet und die Sperrung der anliegenden Straßen aufgehoben. Durch die aufnehmenden Polizeibeamten wurde der Schaden an dem Einfamilienhaus auf ca. 500.000 Euro beziffert.

