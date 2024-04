Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung Polizeiinspektion Diepholz vom 06.04.2024

Diepholz (ots)

Sulingen - Einbruchdiebstahl in Elektronikmarkt

In der Nacht von Donnerstag (04.04.2024) auf den Freitag kam es in den frühen Morgenstunden in der Langen Straße in Sulingen zu einem Einbruch in ein Elektronikgeschäft. Unbekannte Täter drangen gewaltsam in das Geschäft ein und entwendeten mehrere Elektronikartikel. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Schadenshöhe kann noch nicht genau beziffert werden. Zeugen werden gebeten, sich mit Beobachtungen zu der Tat oder den Tätern bei der Polizei in Sulingen unter der Telefonnummer 04271-9490 zu melden.

Wehrbleck - Einbruchdiebstahl in Baucontainer

Auf einer Baustelle in Wehrbleck-Strange wurde im Zeitraum vom Donnerstag, dem 04.04.2024, 13:00 Uhr bis zum Freitag, 05.04.2024, 06:50 Uhr ein Baucontainer durch unbekannte Täter gewaltsam geöffnet. Aus dem Baucontainer wurden diverse Werkzeuge und Maschinen entwendet. Die Schadenshöhe beträgt rund 4.000 Euro. Zeugen zur Tat werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04271-9490 bei der Polizei in Sulingen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell