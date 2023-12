Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Hochwertige Elektrowerkzeuge im Alten Land entwendet

Stade (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind bisher unbekannte Täter auf das Gelände eines Obstbaubetriebes in Jork in der Straße Hinterdeich gelangt und haben aus einer dortigen Scheune ca. 20 hochwertige Elektrowerkzeuge der Marken Makita und Stihl entwendet.

Die Geräte wurden von ihnen auf eine Schubkarre geladen und in den gegenüberliegenden Obsthof gefahren. Hier konnten der oder die Täter das Diebesgut dann in ein Fahrzeug verladen und anschließend damit die Flucht in unbekannte Richtung antreten.

Der angerichtete Schaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Jork unter der Rufnummer 04162-913830.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell