Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: +++ Weyhe, Einbruch in Getränkehandel - Syke, Auffahrunfall mit vier leicht verletzten Personen - Wagenfeld, Motorradfahrer kollidiert mit Reh +++

Diepholz (ots)

Weyhe - Einbruch in Getränkehandel

In der Zeit zwischen Samstag, 20:00 Uhr und Sonntag, 09:00 Uhr, brachen Unbekannte in einen Getränkehandel in der Erichshofer Straße ein. Die Täter durchwühlten das Objekt und erlangten geringes Diebesgut. Wer verdächtigte Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80 66-0, zu informieren.

Stuhr - Zeugen zu Verkehrsunfallflucht gesucht

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise auf einen flüchtigen Verkehrsteilnehmer geben können, der in der Zeit von Freitag, 23:30 Uhr, bis Samstag, 10:00 Uhr, einen geparkten Ford B-Max in der Tannenstraße 17 angefahren und beschädigt hat. Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Sachschaden wird auf 5.000EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Stuhr, Tel. 0421 / 427 07 90, entgegen.

Syke - Auffahrunfall mit vier leicht verletzten Personen

Eine 39-jährige Asendorferin befuhr mit ihrem Auto die Nienburger Straße (B6) aus Heiligenfelde kommend in Richtung Barrien. Mit im Fahrzeug befanden sich ihre beiden Kinder. In Höhe der Hausnummer 5 fuhr die 39-Jährige auf den vorausfahrenden PKW einer 58-Jährigen auf. Alle Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt und teilweise in Krankenhäuser eingeliefert. Der Sachschaden wird auf 20.000 EUR geschätzt.

Twistringen - Sachbeschädigung an Laterne und Leitpfosten

Unbekannte haben in der Zeit von Samstag, 22:00 Uhr, bis Sonntag, 09:45 Uhr, eine Straßenlaterne sowie diverse Leitpfosten in der Wildeshäuser Straße Höhe der Hausnummer 84 herausgerissen und teilweise beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei Twistringen, Tel. 04243 970570, entgegen.

Wagenfeld - Motorradfahrer kollidiert mit Reh

Ein 57-jähriger Vechteraner und seine 47-jährige Sozia befuhren am Sonntag, um 12:10 Uhr, mit einem Motorrad die Mindener Straße in Richtung Ströhen. Kurz hinter dem Birkenweg kreuzte plötzlich ein Reh die Fahrbahn. Der Motorradfahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und stieß mit dem Tier zusammen. Der Motorradfahrer kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Seitenraum. Der 57-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Die 47-Jährige wurde leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 1.000EUR geschätzt.

Rehden - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte mutmaßlich am Wochenende ein Verkehrszeichen an der Einmündung der Dickeler Straße / Am Fahlenberg. Hier wurde das Verkehrszeichen "Vorfahrt gewähren" mit dem Zusatzschild "Kreuzender Radfahrerverkehr" umgefahren. Der Verursacher flüchtete anschließend unerkannt. Wer Hinweise zu dem Flüchtigen geben kann, wird gebeten, die Polizei Rehden, Tel. 05446 / 902 100, zu informieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell