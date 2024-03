Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Frittlingen, L 434, Lkr. Tuttlingen) Motorradfahrer bei Sturz leicht verletzt

Frittlingen, L 434, Lkr. Tuttlingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer, bei welchem sich der 23-jährige Biker bei einem Sturz leichte Verletzungen zugezogen hat, ist es am Mittwochabend auf der Landesstraße 434 bei Frittlingen gekommen. Der junge Mann fuhr gegen 18 Uhr mit einer 1000er Suzuki auf der L 434 von Frittlingen in Richtung Wellendingen. In einer Rechtskurve kurz nach Frittlingen verlor der 23-Jährige möglicherweise infolge eines Fahrfehlers die Kontrolle über das Motorrad und stürzte von der Suzuki. Das Motorrad fuhr weiter. Dieses streifte ohne Fahrer zunächst die Schutzplanken und rollte mit eingelegtem Gang noch etwa 100 Meter die Straße entlang, bis es gegen die Fahrzeugfront eines Audis prallte. Dessen 21-jähriger Fahrer hatte auf der L 434 angehalten. Der junge Motorradfahrer hatte Glück und zog sich nur leichte Schürfwunden an der rechten Hand zu. An der Suzuki und dem Audi entstand Sachschaden in Höhe von knapp 2000 Euro.

