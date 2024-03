Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Durch Hausbewohner überrascht ergreift Täter bei einem versuchten Wohnungseinbruch die Flucht - Polizei bittet um Hinweise

VS-Villingen (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 00.40 Uhr, hat ein Unbekannter versucht, in ein Wohnhaus in der Pforzheimer Straße einzubrechen und ist hierbei von einem anwesenden Hausbewohnern überrascht und in die Flucht geschlagen worden. Der Unbekannte hebelte eine Holzeingangstür im Erdgeschoss des Einfamilienhauses auf und trat in den Flur des Gebäudes. Hierbei stieß der Einbrecher eine Bodenvase um und verursachte entsprechenden Lärm. Von diesem Lärm wachgeworden schaltete ein Hausbewohner die Lichter im Wohnbereich an. Daraufhin ergriff der Täter sofort unerkannt die Flucht. An der aufgebrochenen Eingangstür entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Villingen ermittelt nun wegen dem Einbruch und bittet um sachdienliche Hinweise. Personen, die in der Nacht auf Donnerstag beziehungsweise in den frühen Morgenstunden des Donnerstags verdächtige Wahrnehmungen in der Pforzheimer Straße gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Villingen, Tel.: 07721 601-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell