Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg-Riedböhringen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Elfjähriger Junge an einer Bushaltestelle von Auto erfasst

Blumberg-Riedböhringen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Am späten Mittwochnachmittag ist ein elfjähriger Junge an einer Bushaltestelle von einem vorbeifahrenden Auto erfasst und dabei mit mehreren Schürfwunden und Prellungen nicht unerheblich verletzt worden. Der Junge stieg gegen 16.15 Uhr an der Bushaltestelle "Riedböhringen Kirche" in der Alemannenstraße zusammen mit anderen Kindern aus einem Linienbus aus. Ohne auf den Verkehr zu achten, trat der Elfjährige direkt vor der Fahrzeugfront des Busses auf die Alemannenstraße und prallte hierbei gegen den rechten vorderen Kotflügel eines am Bus vorbeifahrenden Skodas. Der 22-jährige Skoda-Fahrer versuchte noch, dem auf die Straße tretenden Jungen nach rechts auszuweichen, konnte aber eine Kollision nicht verhindern. Eine eintreffende Rettungswagenbesatzung brachte den 13-Jährigen zur weiteren Untersuchung und Behandlung in das Schwarzwald-Baar Klinikum, wo der Junge über Nacht zur weiteren Beobachtung blieb.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell