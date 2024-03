Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Dreiste Diebin in der Wacholderstraße unterwegs- Polizei bittet um Hinweise (20.03.2024)

Rottweil (ots)

Am Mittwochvormittag, gegen 11.30 Uhr, war eine dreiste Diebin in der Wacholderstraße unterwegs. Die Unbekannte klingelte, unter dem Vorwand Hunger zu haben, bei einer betagten 86-jähringen Frau. Als die Seniorin der Unbekannten Zutritt in die Wohnung gestattete, täuschte diese vor, Altkleider für ihre Mutter und Essen zu benötigen. Die 86-Jährige suchte in ihrer Wohnung Kleidungsstücke zusammen. In einem unbeobachteten Moment klaute die Täterin aus einem Geldbeutel Bargeld und versteckte diesen anschließend in der Wohnung.

Zu der Diebin liegt der Polizei die folgende Beschreibung vor: Die Frau soll etwa zwischen 150 und 160 Zentimeter groß und schlank sein. Sie hat dunkle Haare, die zu einem Zopf gebunden waren. Bekleidet war sie mit einem schwarzen Trägertop, schwarze Leggings, einer anthrazitfarbenen Strickjacke und schwarzen Sneakers. Außerdem trug sie einen grauen Stoffbeutel und eine blaue Plastiktüte mit Altkleidern, als sie die Wohnung der 86-Jährigen verließ.

Personen, die Hinweise zur Identität der Täterin geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell