Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Rielasinger Straße - Frau leicht verletzt (19.03.2024)

Singen (ots)

Eine Frau ist bei einem Unfall auf der Rielasinger Straße am Dienstagnachmittag verletzt worden. Eine 69-jährige Toyota-Fahrerin parkte auf Höhe der Hausnummer 174 aus einem Parkplatz am Fahrbahnrand aus und übersah dabei den von hinten kommenden, in Richtung Innenstadt fahrenden Ford eines 22-Jährigen. In Folge des Zusammenstoßes der beiden Autos prallte der Toyota gegen einen geparkten BMW. Die Beifahrerin des Fords erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. An allen drei Fahrzeugen entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 14.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell