Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld im Schwarzwald) Feuerwehreinsatz nach Wohnungsbrand - rund 100.000 Euro Schaden

Königsfeld im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Nach einem Wohnungsbrand in einem älteren Haus in der Bergstraße ist es am Mittwochvormittag zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr und Rettungskräften gekommen. Ein Nachbar entdeckte kurz vor 11 Uhr eine starke Rauchentwicklung an einem geöffneten Fenster im ersten Obergeschoss des Hauses und betätigte den Notruf. Nach der Alarmierung rückten die Feuerwehrabteilungen Königsfeld und St. Georgen mit insgesamt neun Fahrzeugen und über 40 Einsatzkräften zu dem gemeldeten Brandort aus. Auch Kreisbrandmeister Florian Vetter fuhr zu dem Wohnhaus und machte sich vor Ort ein Bild. Neben der Feuerwehr entsendete die integrierte Leitstelle vorsorglich auch drei DRK-Rettungswagenbesatzungen, die jedoch nicht eingesetzt werden mussten. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Bewohner des betreffenden Hauses waren unterwegs und befanden sich nicht im Gebäude. Nachdem weiterhin starker Rauch aus mehreren Fenster des Gebäudes drang, offene Flammen jedoch nicht feststellbar waren, begab sich die Feuerwehr mit entsprechenden Atemschutzgeräten in das Haus, nahm dort die Brandbekämpfung vor und konnte den Brand vollständig löschen. Dieser war offensichtlich aus bislang unbekannten Gründen in einem Wohnzimmer im Obergeschoss ausgebrochen. Nach erster Einschätzung entstand an dem Wohnhaus Sachschaden in Höhe von rund 100.000 Euro und dürfte vorübergehend nicht mehr bewohnbar sein. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

