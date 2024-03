Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Niedereschach, Alte Schmiedshof) In Hofladen und angrenzenden Eierladen eingebrochen - Polizei bittet um Hinweise

Niedereschach, Alte Schmiedshof, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

In den frühen Morgenstunden des Dienstags, etwa zwischen 02.30 Uhr und 02.45 Uhr, haben sich zwei bislang unbekannte Täter am Hofladen und am "Eierlädele" auf dem am Lohnweg gelegenen Alte(n) Schmiedshof zu schaffen gemacht, im Hofladen eine Verbindungstür aufgebrochen, daraus eine Geldkassette und aus dem angrenzenden Eierladen Eier gestohlen. Die Täter betraten kurz nach 02.30 Uhr den unverschlossenen Hofladen. Darin brachen sie gewaltsam mit Fußtritten eine Verbindungstür auf und entwendeten aus einem Nebenraum eine blaue Geldkassette. Allerdings befand sich in dieser kein Bargeld. Anschließend begaben sich die Täter in das angrenzende Eierlädele und entwendeten dort acht Eierpackungen mit je 10 Eiern im Wert von knapp über 30 Euro. Noch in der Nacht entledigten sich die Täter der Eier samt Packungen, indem sie diese im Bereich der Dauchinger Straße 12 in Niedereschach einfach auf den Gehweg und ein angrenzendes Grundstück warfen. An der aufgebrochenen Zwischentür richteten die Täter rund 500 Euro Sachschaden an. Bereits in den frühen Morgenstunden des vergangenen Sonntags, 17.03., hatten sich Unbekannte an dem frei zugänglichen Hofladen zu schaffen gemacht. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich auch am Sonntag um die gleichen Täter handelte. Die Polizei Villingen, Tel.: 07721 601-0, hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell