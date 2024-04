POL-DH: Twistringen - Festnahme nach Betrugsmasche "Falscher Polizeibeamter"

Diepholz (ots) - Weyhe - Einbruch in Getränkehandel In der Zeit zwischen Samstag, 20:00 Uhr und Sonntag, 09:00 Uhr, brachen Unbekannte in einen Getränkehandel in der Erichshofer Straße ein. Die Täter durchwühlten das Objekt und erlangten geringes Diebesgut. Wer verdächtigte Beobachtungen gemacht hat, wird ...

