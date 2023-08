Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Brake: Diebstahl aus Wohnhaus

Delmenhorst (ots)

Vermutlich betritt die derzeit unbekannte Täterschaft am 03.08.2023 in den Nachmittagsstunden das nicht verschlossene Einfamilienhaus in der Buchenstraße in Brake und entwenden Goldschmuck sowie mehrere hundert Euro Bargeld. Durch Anwohner werden zwei verdächtige Personen gesehen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten entsprechende Hinweise an die Polizei Brake unter der Nummer 04401/9350 weiterzugeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell