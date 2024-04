Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: +++ Syke, Waggons und Schule beschmiert - Bassum, Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen - Diepholz, Einbruch in Baumarkt +++

Diepholz (ots)

Weyhe - Pedelecfahrer leicht verletzt

Ein 68-jähriger Pedelecfahrer aus Weyhe wurde am Montagnachmittag, um 15:42 Uhr, bei einem Frontalzusammenstoß mit einem PKW leicht verletzt. Eine 81-jährige Weyherin wollte mit ihrem Auto aus einer Grundstückszufahrt auf die Hauptstraße herausfahren. Ihr kam der Pedelecfahrer entgegen, der in dieselbe Grundstückszufahrt einfahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 68-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden wird auf 150 EUR geschätzt.

Stuhr - Mehrere Diebstahlsdelikte

In der Zeit von Donnerstag (28.03.2024), bis Samstag, 16:00 Uhr, versuchte eine unbekannte Person gewaltsam in ein Wohnhaus in der Schwäbisch-Hall-Straße zu gelangen. Der Versuch scheiterte jedoch und der Täter ließ aus noch unbekanntem Grund von seinem Vorhaben ab.

Zu einem weiteren Diebstahl kam es am Sonntagmorgen, um 05:37 Uhr, in der Tübinger Straße. Hier betrat der noch unbekannte Täter den Carportbereich eines Wohnhauses und entwendete eine abgestellte Werkzeugkiste.

Ob es sich um denselben Täter handelt wird derzeit ermittelt. Die Polizei rät dazu, Garagen und Tore abzuschließen und keine Wertgegenstände ungesichert stehen zu lassen. Hinweise können der Polizei Stuhr, Tel. 0421 / 427 079-0, mitgeteilt werden.

Syke - Waggons und Schule beschmiert

Mehrere Waggons, welche in einem Waggonwerk in der Brückenstraße standen, wurden während des letzten Wochenendes großflächig mit Graffiti beschmiert. Die Tat ereignete sich von Freitagnachmittag bis Montagmorgen. Weitere Graffitis wurden auf einer Parkbank und an einer Hauswand einer Schule in der Straße An der Wassermühle gefunden. Diese wurden ebenfalls über das Wochenende (Freitag, 18:00 Uhr bis Montag, 07:00 Uhr) angebracht. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, die Polizei Syke, Tel. 04242 / 969-0, zu kontaktieren.

Bassum - Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen

Eine 51-jährige Bassumerin befuhr am Montag, um 07:53 Uhr, mit ihrem Auto die Straße Karrenbruch in Richtung L 333. Als die 51-Jährige die Kreuzung Karrenbruch / Bramstedter Kirchweg überqueren wollte, übersah sie den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten PKW einer 61-Jährigen aus Bramstedt. Im Kreuzungsbereich kommt es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Fahrerinnen wurden dabei schwer verletzt und mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Die beiden PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 25.000EUR.

Twistringen - Diebstahl von Bienenvölkern

Ein Unbekannter hat in der Zeit von Sonntag, 16.00 Uhr bis Montag, 09:45 Uhr, insgesamt drei Bienenvölker entwendet, welche auf einem Feldweg an der K101 zwischen Heiligenloh und Natenstedt, kurz vor der Straße Auf der Heide gestanden haben. Die Bienenvölker haben sich in einem zweistöckigen grünen "Segeberger Kasten" befunden, auf denen die Buchstaben "MW" eingebrannt waren. Hinweise nimmt die Polizei Twistringen, Tel. 04243 / 970 570, entgegen.

Sulingen - Verkehrsunfallflucht

Zu einem Verkehrsunfall mit Flucht kam es am Montag, zwischen 07:00 Uhr und 14:15 Uhr, auf dem Parkplatz in der Papenheide. Die Geschädigte stellte ihren zuvor noch unversehrten PKW ordnungsgemäß ab und verließ diesen. Als sie zu ihrem VW Tiguan zurückkehrte, stellte die Geschädigte einen frischen Unfallschaden an der linken Fahrzeugseite sowie am Heck fest. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2.000 EUR. Wer Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, die Polizei Sulingen, Tel. 04271/949-0, zu kontaktieren.

Diepholz - Einbruch in Baumarkt

Ein noch unbekannter Täter verschaffte sich in der Zeit von Samstag, 19:00 Uhr, bis Montag, 07:50 Uhr, gewaltsam Zutritt in einen Baumarkt in der Schömastraße. Nach bisherigen Ermittlungen konnte der Täter kein Diebesgut erlangen. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000EUR beziffert. Verdächtige Beobachtungen können der Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 971-0, gemeldet werden.

