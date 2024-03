Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen gesucht nach volksverhetzenden Äußerungen

Weimar (ots)

Am Freitagabend um 22 Uhr meldete ein Fahrgast eines Regionalzugs, welcher von Jena nach Erfurt fuhr, dass sich zwei Gruppierungen (ca. 15 und ca. 8 Personen) in einem Abteil befanden, welche wechselseitig Sprüche mit volksverhetzendem Inhalt skandierten. Die Personen (männlich und weiblich) sein im Alter von 18-22 Jahren gewesen und führten eine Musikbox mit sich. Die Mitteilerin verließ den Zug in Weimar, wobei die beiden Gruppierungen weiter in Richtung Erfurt fuhren und in der Folge nicht mehr festgestellt werden konnten. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den Geschehnissen im Zug machen können bzw. die Personen an einem Bahnhof oder Nahbereich festgestellt haben, werden gebeten sich bei der PI Weimar unter 03643/8820 oder dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.

