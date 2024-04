Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: +++ Twistringen, Zeugenaufruf nach Unfall mit Gülletransporter - Sulingen, Einbrüche in Kino und Oberschule +++

Diepholz (ots)

Twistringen - Zeugenaufruf nach Unfall mit Gülletransporter

Am Freitag, um 07:53 Uhr, wird der Polizei ein Unfall mit einem Gülletransporter auf der Straße Ellinghausen (K102) in Höhe der Hausnummer 2 mitgeteilt. Nach Zeugenangaben fuhr ein weißer Scania die K102 von der B61 kommend in Richtung Heiligenloh. Möglicherweis überfuhr der Scania die Mittellinie und geriet so leicht auf die Gegenfahrbahn. Ein dort fahrender Gülletransporter musste nach rechts in den Seitenraum ausweichen und fiel anschließend auf die Seite. Aus dem Fahrzeuggespann liefen Gülle und Diesel aus. Der Scania fuhr weiter in Richtung Heiligenloh. Die K102 musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Wegen der auslaufenden Stoffe war ein Gefahrguttrupp der Feuerwehr im Einsatz. Der 20-jährige Fahrer des Gülletransporters wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus geliefert. Der Gesamtschaden wird auf etwa 220.000EUR geschätzt. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zu dem flüchtigen weißen Scania machen können, werden gebeten, die Polizei Twistringen, Tel. 4243 970570, zu informieren.

Sulingen - Einbrüche in Kino und Oberschule, Zeugen gesucht

Die Polizei Sulingen sucht nach Zeugen, die in der Zeit von Mittwoch, 22:30 Uhr bis Donnerstag, 07:30 Uhr, verdächtige Beobachtungen am Kino in Sulingen gemacht haben. Unbekannte haben sich in diesem Zeitraum gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen verschafft und diese durchwühlt. Der Schaden wird auf 1.000EUR geschätzt. Größerer Sachschaden wurde in der Carl-Prüter-Schule (Edenstraße) angerichtet. Die noch unbekannten Täter verschafften sich in der Zeit von Donnerstag, 22:30 Uhr, bis Freitag, 07:00 Uhr, gewaltsam Zutritt ins Objekt. Hier wurden anschließend mehrere Räume aufgebrochen und betreten. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000EUR. Das Stehlgut ist in beiden Fällen noch unbekannt. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 949-0, entgegen.

Sulingen - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Donnerstag, um 16:55 Uhr, fuhren zwei Autofahrer hintereinander die Nienburger Straße in Richtung B214. Ein vorausfahrender 40-jähriger aus Asendorf musste an der Auffahrt Sulingen-Ost verkehrsbedingt anhalten und warten. Die dahinterfahrende 68-Jährige aus Wietzen bemerkte dies zu spät und fuhr auf den stehenden PKW auf. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500EUR.

Sulingen - Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Ein 62-jähriger Radfahrer wurde bei einem Unfall am Donnerstag, um 17:30 Uhr, leicht verletzt. Der aus Sulingen stammende Radfahrer befuhr den Gehweg der Diepholzer Straße in Richtung stadtauswärts, als ein 34-jähriger, ebenfalls aus Sulingen stammender, Autofahrer aus einer Grundstückszufahrt kam und den von rechts kommenden Radfahrer übersah. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Radfahrer wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt etwa 1.600EUR.

