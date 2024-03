Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim - Vandalismus - Zeugen gesucht

Herxheim (ots)

Über die Ortsgemeinde Herxheim wurde ein Fall von Vandalismus genmeldet, welcher sich über das vergangene Wochenende in Herxheim ereignet haben soll. Hiernach wurde durch unbekannte Täter ein frisch gepflanzter Baum im Park der Villa Wieser mutwillig umgeknickt, Flatterband beschädigt und ein Altkleidercontainer in den Klingbach geworfen. Die Schadenshöhe beträgt circa 300 Euro. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

