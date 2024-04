Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stemshorn, Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten - Weyhe, Diebstahl aus Pkw - Syke, Auseinandersetzung auf offener Straße ---

Diepholz (ots)

Stemshorn - Verkehrsunfall mit Verletzten

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 19.15 Uhr auf der Osnabrücker Straße wurden insgesamt drei Personen leicht und eine Person schwer verletzt, darunter auch ein 6-jähriges Kind.

Ein 38-jähriger Pkw-Fahrer war auf der B 51 in Richtung Osnabrück unterwegs und wollte nach links in die Straße Barenburg abbiegen. Ein nachfolgender 60-jähriger Pkw-Fahrer überholte trotz unklarer Verkehrslage zunächst einen Zeugen und danach den Pkw des abbiegenden 38-Jährigen. Beide Fahrzeuge kollidierten und alle Insassen wurden verletzt. Im Pkw des 38-Jährigen wurde die 39-jährige Beifahrerin schwer und das 6-jährige Kind leicht verletzt. Auch der 60-jährige Fahrer des überholenden Fahrzeuges wurde leicht verletzt. Zudem stand der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol. Eine Überprüfung ergab eine Konzentration von 1,4 Promille. Alle Verletzten wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden beträgt ca. 27000 Euro.

Diepholz - Unter Alkoholeinfluss

Der 45-jährige Fahrer eines Pkw ist am Sonntagmorgen gegen 09.30 Uhr von der Polizei in der Steinfelder Straße kontrolliert worden. Der Grund der Kontrolle war eine auffällige Fahrweise. Eine Überprüfung ergab eine Konzentration in der Atemluft von 1,9 Promille. Zudem konnte der 45-Jährige keinen Führerschein vorweisen. Nach Abgabe einer Blutprobe wurde der Fahrer nach Hause entlassen.

Stuhr - Verkehrsunfall

Beim Verlassen eines Parkplatzes an der Kladdinger Straße ist am Sonntag gegen 11.35 Uhr eine 48-jährige Pkw-Fahrerin mit dem Pkw eines ebenfalls 48-jährigen Fahrers zusammengestoßen. Der 48-jährige Fahrer war auf der Kladdinger Straße in Richtung Stuhr unterwegs. Durch den Zusammenstoß beider Pkw wurde der 48-Jährige leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt ca. 7000 Euro.

Weyhe - Diebstahl aus Pkw

Unbekannte haben am Samstag zwischen 14.05 und 14.55 Uhr auf dem Parkplatz Süstedter Bach an der Sudweyher Straße aus einem Pkw BMW Mini eine Handtasche entwendet. Die Täter gelangten durch ein halb geöffnetes Schiebedach in das Fahrzeuginnere. In der Handtasche befand sich eine Geldbörse und diverse Papiere und Bankkarten. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Syke - Auseinandersetzung auf offener Straße

Vor einem Imbiss in der Hauptstraße in Syke kam es am Samstag gegen 15.25 Uhr zu einem Streit zwischen mehreren Personen. In dem zunächst lautstarken Streit waren Mitglieder zweier Familien und Zeugen verwickelt. Der Streit eskalierte und es flogen mehrere Stühle. Dabei wurde auch ein Baseballschläger eingesetzt. So schnell wie der Streit begann, so schnell war er auch wieder vorbei. Ein Teil der Beteiligten war noch vor dem Eintreffen der Polizei geflüchtet. Drei Personen wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt.

