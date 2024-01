Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Sonntag, den 14. Januar 2024, gegen 14.38 Uhr, befuhr eine 18-jähriger aus Edewecht mit ihrem PKW die Kanalstraße. Als sie die Kreuzung zur Altenoyther überqueren wollte, kollidierte sie mit einem 77-jährigen aus Werlte, der mit seinem PKW die Altenoyther Straße in Richtung Friesoythe befuhr. Der 77-jährige erlitt leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

