Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Samstag, 13. Januar 2024, 10.00 Uhr und Sonntag, 14. Januar 2024, 10.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Pkw einen am Straßenrand befindlichen Stromkasten in der Burgstraße. Durch den Zusammenstoß brach der Stromkasten aus dem Sockel heraus. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht mit einer leicht verletzten Person

Am Sonntag, 14. Januar 2024, gegen 12.10 Uhr, fuhr ein 42-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg auf der Lupinenstraße in Richtung Anemonenstraße. Zur gleichen Zeit fuhr ein unbekannter Autofahrer mit zwei mitfahrenden Personen auf der Asternstraße in Richtung Lupinenstraße. Der 42-jährige Autofahrer aus Cloppenburg missachtete die Vorfahrt des noch unbekannten Autofahrers. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen, wodurch der 42-jährige Cloppenburger leicht verletzt wurde. Laut Zeugenangabe könnte der Unbekannte mit nicht angepasster Geschwindigkeit gefahren sein. Der unbekannte Autofahrer entfernte sich gemeinsam mit den beiden anderen Personen aus seinem Fahrzeug zu Fuß unerlaubt von der Unfallstelle. Zwei der drei Personen konnten kurz darauf angetroffen werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Versammlungsgeschehen

Seit Sonntagabend, 14. Januar 2024, blockieren mehrere landwirtschaftliche Fahrzeuge sowie einige LKW und andere Fahrzeuge die Zufahrt zum Zentrallager eines Lebensmitteldiscounters im Brookweg. Derzeit befinden sich dort über 50 Fahrzeuge. Die Versammlung wird durch die Polizei begleitet und sie führt Kooperationsgespräche durch.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell