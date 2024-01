POL-CLP: Pressemeldungen des Polizeikommissariats Vechta vom 12.-13.01.2024

Cloppenburg/Vechta (ots) - Zeugenaufrufe nach Verkehrsunfallfluchten Am Freitag, in der Zeit von 10.30 bis 14.10 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen in der Straße Hellekamp in Molbergen abgestellten PKW. Bei dem beschädigten PKW handelt es sich um einen weißen Ford, welcher am Fahrzeugheck beschädigt wurde. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort. Am Freitag, um 19.30 Uhr, ereignete sich eine ...

