Vechta - Pkw-Aufbruch

In der Zeit zwischen Donnerstag, 11. Januar 2024, 21.00 Uhr und Freitag, 12. Januar 2024, 00.00 Uhr, schlug eine bislang unbekannte Person die Scheibe eines Mitsubishi Colt ein, welcher in der Kronenstraße stand. Aus dem Pkw entwendete die unbekannte Person eine Handtasche samt Inhalt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Pkw-Brand

Eine Autofahrerin parkte ihren Pkw nach einer Fahrt in einer Garage in der Straße Jans Kamp ab. Plötzlich begann das Fahrzeug aus unbekannten Gründen aus dem Motorraum stark zu qualmen. Daraufhin fuhr sie mit den Pkw wieder aus der Garage heraus und es kam zum Brandausbruch im Motorraum. Durch die Freiwillige Feuerwehr Vechta konnte das Feuer gelöscht werden.

Dinklage - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 11. Januar 2024, gegen 20.00 Uhr fuhr ein 32-jähriger Autofahrer auf der Heinrichstraße und wurde von der Polizei kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Visbek - Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Am Donnerstag, 11. Januar 2024, gegen 7.00 Uhr, fuhr eine 57-jährige Autofahrerin aus Visbek auf der Hauptstraße in Richtung Schneiderkruger Straße und wollte hier auf diese auffahren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 40-jährigen Autofahrers aus Altena, welcher die Ahlhorner Straße in Richtung Hauptstraße befuhr. Es kam Zusammenstoß, bei dem die 57-Jährige, der 40-Jährige sowie dessen Mitfahrer, ein 24-jähriger Mann aus Espelkamp, leicht verletzt wurden.

Goldenstedt - Einfamilienhaus angegangen

Von Montag, 12. Dezember 2024, 12.00 Uhr bis Mittwoch, 10. Januar 2023, 10.00 Uhr verschafften sich Personen Zugang zu den Räumen eines Einfamilienhauses in der Osnabrücker Straße, indem sie eine Fensterscheibe beschädigten. Entwendet wurde nichts. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 250,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt (Tel.: 04444-96722-0) entgegen.

