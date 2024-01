Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl eines Versicherungskennzeichens

In der Zeit zwischen Dienstag, 9. Januar 2024, 18.00 Uhr und Mittwoch, 10. Januar 2024, 17.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person das Versicherungskennzeihen von einem E-Scooter. Das Fahrzeug stand zu der Zeit in der Lange Straße, zwischen einer Bankfiliale und einer Drogerie. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Molbergen - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Donnerstag, 11. Januar 2024, gegen 9.25 Uhr, fuhr ein 39-jähriger Autofahrer aus Molbergen auf dem Augustendorfer Weg und kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte er mit einem Baum. Durch den Unfall wurde der Fahrer sowie dessen 38-jährige Beifahrerin leicht verletzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Am Donnerstag, 11. Januar 2024, gegen 9.45 Uhr, fuhr eine 26-jährige Autofahrerin aus Cloppenburg auf der Kirchstraße aus Richtung Stadtmitte kommend an die Kreuzung zur Molberger Straße heran. Nachdem sie aufgrund der roten Ampel zunächst anhielt, überquerte sie die Kreuzung nach ihren Angaben bei grün. Der von rechts kommende 42-jährige Autofahrer aus Twist querte von der Molberger Straße kommend in Richtung Bergstraße, ebenfalls nach seinen Angaben bei grün. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Autofahrerin sowie ihr mitfahrendes Kind leicht verletzt wurden. Bei einer Überprüfung der Schaltung der Lichtzeichenanlage wurden allerdings keine Funktionsmängel festgestellt. Die Unfallursachenermittlung dauert an.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, 11. Januar 2024, gegen 13.00 Uhr, bog eine 35-jährige Autofahrerin aus Emstek von einem Kundenparkplatz einer Apotheke auf die Straße Am Markt nach links ab und es kam zum Zusammenstoß mit einer von links kommenden 21-jährigen Fahrradfahrerin aus Cloppenburg. Bei dem Unfall wurde die Fahrradfahrerin leicht verletzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, 11. Januar 2024, gegen 14.40 Uhr, fuhren eine 22-jährige Autofahrerin aus Cloppenburg und eine 21-jährige Autofahrerin aus Emstek in dieser Reihenfolge auf der Fritz-Reuter-Straße in Richtung Sevelter Straße. Auf der Brücke musste die 22-jährige Autofahrerin verkehrsbedingt abbremsen. Die hinter der Cloppenburgerin fahrende Emstekerin fuhr daraufhin auf. Dabei wurde die Frau aus Cloppenburg leicht verletzt.

Emstek - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 11. Januar 2024, zwischen 15.37 Uhr und 15.47 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Straße Am Mühlencenter vermutlich beim Parkvorgang durch eine unbekannte Person mit einem Fahrzeug ein Mercedes-Benz A 250 beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen.

