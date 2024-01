Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland/Ramsloh - Sachbeschädigung an PKW

In der Zeit zwischen Dienstag, den 9. Januar 2024, gegen 16.00 Uhr und Mittwoch, den 10. Januar 2024, 09.30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Personen einen PKW, KIA Sportage. Der Wagen stand zur Tatzeit in der Hauptstraße geparkt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 450 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Telefonnummer 04498-923770 entgegen.

Barßel - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 10. Januar 2024, gegen 05.30 Uhr, befuhr ein 44-jähriger aus Rhauderfehn mit seinem Volvo die Klosterstraße in Richtung Detern. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, der einen entgegenkommenden PKW überholte, stieß mit dem Außenspiegel seines PKW zusammen und setzte seine Fahrt in Richtung Idafehn fort. Am Volvo des Rhauderfehners entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Telefonnummer 04499-922200 entgegen.

