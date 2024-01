Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 10. Januar 2024, gegen 14.30 Uhr, fuhr ein 23-jähriger Autofahrer aus Garrel auf der Friesoyther Straße und wurde von der Polizei kontrolliert. Dabei stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Löningen - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Mittwoch, 10. Januar 2024, gegen 17.50 Uhr, fuhr ein 63-jähriger Autofahrer aus Löningen auf der Straße Zur Hase und wurde von der Polizei kontrolliert. Dabei hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0.94 Promille. Es wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und eine Blutentnahme durchgeführt.

Essen (Oldenburg) - Brand

Am Mittwoch, 10. Januar 2024, gegen 5.20 Uhr, geriet ein Gas-Verteilerhäuschen in der Calhorner Straße in Brand. Dabei trat auch Gas aus. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Brevern gelöscht werden. Der örtliche Gasversorger war ebenfalls zwecks Sicherung vor Ort.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 10. Januar 2024, um 7.25 Uhr, fuhr eine 18-jährige Autofahrerin aus Garrel auf dem Niedrigen Weg in Richtung Emstek. Beim Abbiegen nach rechts in die Eisenbahnstraße missachtete sie die Vorfahrt einer entgegenkommenden 42-jährigen Fahrradfahrerin aus Cloppenburg. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Radfahrerin leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Molbergen - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 8. Januar 2024, zwischen 17.00 Uhr und 18.30 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug beim Ein- und Ausparken den ordnungsgemäß in der Parklücke abgestellten Mercedes Benz E220 CDI. Dieser stand auf einem Parkplatz einer Arztpraxis in der Spiekeroogstraße. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter 04475 941220 entgegen.

