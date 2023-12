POL-MS: Kontrollen im Bereich des Bahnhofs - 45 Drogentütchen sichergestellt und Strafanzeigen gegen vier Tatverdächtige erstattet

Münster (ots) - Eine unbekannte Personengruppe hat am Sonntagabend (3.12., 20:30 Uhr) am Mauritztor einem 20-Jährigen sein Bargeld gestohlen. Der Fußgänger war auf der Promenade unterwegs, als sich ihm am Mauritztor ein Mann in den Weg stellte und ihn nach der Uhrzeit fragte. Während der 20-Jährige hierfür auf sein Handy schaute, umringten ihn vier weitere Männer. Einer von ihnen forderte ihn auf, sein Bargeld ...

mehr