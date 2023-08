POL-HR: Bischofferode - Unbekannte erschlagen Schaf auf Viehweide

Homberg (ots) - Fritzlar - Obermöllrich Tatzeit: Montag, 07.08.2023,12:00 Uhr bis Mittwoch, 09.08.2023, 18:00 Uhr In dem Tatzeitraum von vergangenem Montag, 12:00 Uhr bis Mittwochabend, 18:00 Uhr wurde in eine freistehende Scheune an der K12 in der Nähe von Fritzlar - Obermöllrich eingebrochen. Die unbekannten tatverdächtigen Personen brachen die Zugangstür der Scheune auf und durchsuchten daraufhin den Innenraum nach Wertgegenständen. Bei dem Stehlgut handelt es sich ...

