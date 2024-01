Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Dinklage - Diebstahl aus Wohnhaus

Am Dienstag, 9. Januar 2024, zwischen 12.00 Uhr und 14.00 Uhr, begab sich eine bislang unbekannte Person unbemerkt in ein Wohnhaus in der Lindenstraße und entwendete u.a. Bargeld und eine Geldbörse. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Holdorf - Diebstahl aus Wohnhaus

In der Zeit zwischen Samstag, 6. Januar 2024, 10.00 Uhr und Dienstag, 9. Januar 2024, 19.00 Uhr, betrat eine bislang unbekannte Person unbemerkt ein Wohnhaus in der Gehrder Straße und entwendete eine Geldbörse sowie einen Schmuckkasten samt Inhalt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter 05494 914200 entgegen.

Dinklage - Brand

Am Mittwoch, 10. Januar 2024, gegen 11.20 Uhr, wurde eine starke Rauchentwicklung aus einem leerstehenden, Schweinestall in der Carumer Straße gemeldet. Hier kam es aus bislang ungeklärter Ursache während des Einsatzes der Befeuerungsanlage, welche aufgrund der Witterung in Betrieb gegangen war, zu einem Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Dinklage war mit 7 Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand kein Gebäudeschaden. Wie hoch der Schaden an der Befeuerungsanlage ist, steht noch nicht fest.

Vechta - Sachbeschädigung, Volksverhetzung, Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

In der Zeit zwischen Mittwoch, 7. November 2024, 21.00 Uhr, und Mittwoch, 10. Januar 2024, 7.27 Uhr, besprühte eine bislang unbekannte Person einen Brückenpfeiler der Fußgängerbrücke an der Mobilitätsstation am Neuen Markt mit Farbe. Unter anderem brachte die Person hier ein Hakenkreuz und einen Davidstern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung

Am Mittwoch, 10. Januar 2024, gegen 18.30 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person die Glasscheibe der Hauseingangstür eines Wohnhauses in der Rügener Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 9. Januar 2024, zwischen 7.55 Uhr und 9.25 Uhr, stieß eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug beim Rangieren im Höner-Mark-Weg gegen einen VW, welcher dort abgestellt war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum unter 04446 959710 entgegen.

